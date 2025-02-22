Trabzon'da korkutan yangın! 1 kişi yaralandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bulunan bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trabzon'da korkutan yangın! 1 kişi yaralandı
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinin Kalkınma Mahallesi Farabi Caddesi’nde meydana gelen yangında, bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının nedeni üzerine araştırmalar devam ederken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Yangına ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında elinden yaralanan Hilal Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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