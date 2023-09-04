Trabzonlu iki genç geçirdikleri elim kazada hayatını kaybetti!

Dün Ankara'da meydana gelen trafik kazada hayatını kaybeden Trabzonlu gençler İsmail Cem İslam (25) ve Adil Öztürk (25) için bugün Vakfıkebir Merkez Yeni Camii’nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ün kıldırdığı cenaze namazından sonra İsmail Cem İslam ilçeye bağlı Hacıköy mahallesindeki aile mezarlığına, Adil Öztürk İse Baliya Dağındaki evinin yanındaki aile mezarlığında toprağa verildi.

TRABZONLU İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ!

Cenazeye Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, siyasi parti ve STK temsilcileri, vatandaşlar ve aileleri katıldı.