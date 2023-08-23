Traktör kazası sonucu sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde devrilen kepçeli traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.



Akdivan köyünde, orman kesimi yapan Mesut Tekeli idaresindeki kepçeli traktör devrildi. Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Mesut Tekeli’nin cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.