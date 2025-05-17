Trump’ı hayran bırakan taş Elazığ’dan çıktı: 100 ülkeye ihraç ediliyor!

Mermerin kalitesine hayran kalan Trump, “Ben bir inşaatçıyım, bu mükemmel bir mermer. Buna ‘Perfecto’ diyorlar” sözleriyle beğenisini dile getirdi.

Trump’ın ilgisini çeken özel mermer, Türkiye’nin doğusundaki Elazığ’a bağlı Alacakaya ilçesinden çıkarılan ve “Elazığ vişne mermeri” olarak bilinen doğal taş. Kırmızı tonları, damar yapısı ve dayanıklılığıyla öne çıkan vişne mermeri, mimaride estetik ve sağlamlığı bir arada sunuyor.

100’den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Alacakaya Mermer Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mertcan Yaşlı, Elazığ vişne mermerinin dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Bu taşın benzeri yok. Şu anda 100’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Beyaz Saray, Empire State gibi simge yapılar ile lüks otellerde, yolcu gemilerinde kullanılıyor” dedi.

Amerika, Çin, Suudi Arabistan ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede yoğun talep gören vişne mermeri, Türkiye’nin doğal taş ihracatında önemli bir yer tutuyor. Yaşlı, mermerin tercih edilmesinde doğal parlaklık, benzersiz damar yapısı ve renk doygunluğunun etkili olduğunu vurguladı.

Estetik görünümü ve yüksek dayanıklılığıyla öne çıkan Elazığ vişne mermeri, sadece özel projelerde değil, dünya liderlerinin de dikkatini çeken bir ürün haline geldi. Trump’ın sözleri, bu eşsiz taşın uluslararası prestijini bir kez daha ortaya koydu.