Tünelde korkunç kaza: Ters yönde yarış faciası

İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Tüneli'nde, ters yönde yarıştıkları tek bölmeli iki motosikletin bir yolcu otobüsüyle çatışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada, motosiklet sürücülerinden biri hayatlarını kaybederken, diğer ve otobüste bulunan iki kişi ölümden geri döndü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tünelde korkunç kaza: Ters yönde yarış faciası
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 Kaza, saat 21.00 civarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde gerçekleşti. İddialara göre, Alibeyköy otogarından yola çıkan ve Malatya'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsü, ters yönde yarışan iki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın meydana geldiği motosiklet sürücüsünün olayı yerinde kaybolmuş, diğer sürücü ise ağır yaralanmıştır. Otobüsün şoförü ve yanında bulunan yedek şoför hafif yaralandı. Olayın ihbarının ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından kaldırıldı.

OLAY YERİ İNCELEMELERİ VE TRAFİK AKIŞI

Kazanın ardından olay yerine gelen inceleme ekipleri, motosiklet parçalarının 150 metrelik bir alana dağıldığı belirlendi ve toplanma nedeni için otobüsün kamera kayıtları incelendi. Kaza nedeniyle tünelde trafik bir süre tek şeritten verilirken, bölgede yoğun trafik oluştu. Kimliği henüz belirlenemeyen motosikletin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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