TÜPRAŞ rafinerisinde patlama ve yangın

Olayın ardından TÜPRAŞ tarafından yapılan açıklamada, yangının kısa sürede söndürüldüğü ve çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında hampetrol ünitelerimizden birinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve tamamen söndürülmüştür. Olaydan etkilenen herhangi bir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.”

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti.