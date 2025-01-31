Turizm geliri 61 milyar doları aştı! Ziyaretçiler ne kadar harcadı?

Türkiye’nin 2024 yılı turizm geliri, bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 61 milyar 103 milyon 419 bin dolara ulaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Turizm geliri 61 milyar doları aştı! Ziyaretçiler ne kadar harcadı?
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Ziyaretçilerden elde edilen gelir 60,5 milyar dolar olurken, transfer yolcuların katkısı 606,4 milyon dolar olarak kaydedildi. Ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaşların turizm gelirine katkısı ise yüzde 17 olarak gerçekleşti.

Turizm gelirinin dağılımı şu şekilde:

Kişisel harcamalar: 43 milyar 92 milyon 544 bin dolar
Paket tur harcamaları: 17 milyar 404 milyon 474 bin dolar
Turizm sektörü, artan ziyaretçi sayısı ve harcamalarla ekonomiye önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

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