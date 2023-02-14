Depremzede öğrencilere destek

Türkiye Liseliler Birliği, (TLB) depremden etkilenen öğrencilerin sınava hazırlanması için kitap seferberliği başlattığını duyurdu. Deprem bölgesinde yaşayan 4 milyon öğrencinin olduğunu ve bir kısmının da üniversiteye hazırladığını belirten gençler, depremzede arkadaşlarına kitaplarını göndermeye hazırlanıyorlar.

Deprem bölgesindeki öğrencilerin sınava hazırlık kitaplarının enkaz altında ya da hasarlı binalarda kaldığını söyleyen TLB’li gençler, kendi kitaplarını göndermek istediklerini söylediler.

“UMUT VARSA HAYAT VARDIR”

Binlerce liselinin desteği ile seferber olan Türkiye Liseliler Birliği, depremin yaralarını el birliği ile saracaklarını söyleyerek depremin Türkiye’ye etkisini hafifletmenin yolunun mücadele etmekten geçtiğini söylediler. Başlatılan kitap seferberliğini şu sözlerle duyurdular:

- Bütün öğrenci arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Pazarcık ve Elbistan depremleriyle sadece 10 ilimiz değil, bütün Türkiye sarsıldı. İlk günden itibaren kalplerimiz hep sizinleydi. Acınızı paylaşıyoruz. Hafifletmez biliyoruz ama elimizden gelen ne varsa yapmak istiyoruz. Devletimizle milletimizle bu asrın felaketine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz. Umut varsa hayat vardır. Umudunuzu diri tutmanızı ve geleceğe güvenle bakmanızı istiyoruz. Çünkü gelecek bizim. Bize karamsarlık yakışmaz. Şimdi umutlarımızı enerjiye dönüştürmemiz gerekiyor. Deprem gerçeğini ortadan kaldıramayız belki ama depreme karşı güçlü tedbirler alabiliriz. Güvenli binalar inşa edebiliriz. Milyonlarca insanın hayatını küçücük bir grubun çıkarlarına emanet etmeyiz. İnsan hayatını yok sayan bu düzeni değiştirebiliriz. Zorlukların üstesinden el birliğiyle gelebiliriz. Başka depremler başka acılar yaşamamak için şimdi sana, bana, hepimize düşen ayağa kalkmak ve çok çalışmak.

NASIL DESTEK OLURUM?

Deprem bölgesindeki öğrencilerin kitap ihtiyacına seferber olmak isteyenler, talebe.org adlı internet sitesinden ve 0553 733 24 08- 0551 426 14 74 telefon numaralarından ulaşabilir ya da TGB İl Başkanlıklarına kitap desteğini ulaştırabilir.