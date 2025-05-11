Türkiye otomotiv sektörü, Ocak-Nisan döneminde tarihi rekor kırdı

Bu dönemde Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkeler, Türkiye’nin otomotiv ihracatında önde gelen pazarlar arasında yer aldı. Kocaeli ise 3,9 milyar dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan il oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin toplam ihracatı 2025 yılının ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak 86 milyar 246 milyon 733 bin dolara yükseldi. Nisan ayında ise ihracat %8,5 artış göstererek 20,9 milyar dolar oldu.

Otomotiv sektörü, 12 milyar 635 milyon 489 bin dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek ocak-nisan performansını sergileyerek, geçen yılın aynı dönemine göre %6,5 oranında bir artış kaydetti. Sektörün toplam ihracattaki payı ise %14,7 olarak hesaplandı.

Almanya, Türkiye’nin otomotiv ihracatında en büyük pazar olmaya devam etti. Almanya’ya yapılan ihracat, 2 milyar dolarla zirvede yer alırken, bu ülkeyi 1,5 milyar dolarla Fransa ve 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık izledi. İspanya ise 1 milyar 89 milyon dolarlık ihracatla 4. sırada yer aldı. İtalya ise 1 milyar 23 milyon dolarlık ihracatla beşinci sırada bulunuyor.

Almanya, aynı zamanda değer bazında ihracat artışında da lider konumda. Almanya’ya yapılan ihracat, 390,1 milyon dolar artış gösterdi. Bu artışı sırasıyla 357,3 milyon dolar ile İspanya, 220,8 milyon dolar ile Slovenya, 129,9 milyon dolar ile Romanya ve 83,6 milyon dolar ile Fransa izledi.

Kocaeli en fazla ihracat yapan il oldu

İl bazında bakıldığında ise en fazla otomotiv ihracatı 3,9 milyar dolarla Kocaeli'den yapıldı. Kocaeli’yi 2 milyar 750 milyon dolarla İstanbul, 2 milyar 716 milyon dolarla Bursa, 1,3 milyar dolarla Sakarya ve 491,2 milyon dolarla Ankara izledi.

Son 3 yılda üst üste rekor

Türkiye otomotiv sektörü, son üç yıldır ocak-nisan dönemlerinde ihracatta rekor kırmaya devam ediyor. 2024’ün aynı döneminde 11,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, 2023’te 11,3 milyar dolar, 2022’de ise 10 milyar 187 milyon dolarlık ihracat yapmıştı. 2021'de pandemi etkisiyle 10 milyar 153 milyon dolar, 2020’de ise 7,6 milyar dolar ihracat yapılmıştı.

Küresel piyasalarda güçlü performans

Türkiye otomotiv sektörü, küresel piyasalardaki talep artışını ve ABD’nin otomobil ithalatında uyguladığı vergi esnetme politikasını fırsata çevirerek, 2025 yılında da güçlü bir performans sergileyerek ihracatını artırdı.