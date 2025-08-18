Türkiye’de su rezervleri alarm veriyor: En kritik 5 şehir ve baraj durumu

Uzmanlar, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde su kullanım alışkanlıklarının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

EN KRİTİK 5 ŞEHİR

Ankara

Başkent Ankara, baraj doluluk oranlarında alarm veren şehirler arasında ilk sırada. Şehre su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 10’un altına gerileyerek sadece üç aylık içme suyu rezervi kaldığını gösteriyor.

İzmir

Ege’nin incisi İzmir’de de durum kritik. Gördes Barajı gibi önemli su kaynaklarındaki doluluk oranları neredeyse sıfıra yaklaştı. Şehrin genel baraj doluluk oranı yüzde 5’in altında seyrediyor, bu da İzmir için yalnızca iki aylık içme suyu kaldığı anlamına geliyor.

İstanbul

Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul, su stresiyle karşı karşıya. Barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 42’ye gerileyerek geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 10 düşüş gösterdi. Özellikle Alibey Barajı’nda doluluk oranı yüzde 30’un altına düştü.

Konya

Konya Ovası’nda tarımsal sulama nedeniyle yeraltı sularında uzun süredir azalma yaşanıyor. Son dönemde yüzey sularındaki barajlar da kritik seviyelere geriledi. Aşırı ve kontrolsüz tarımsal sulama, sulu tarımın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

Edirne

Trakya’nın önemli nehir havzalarından biri olan Edirne’de Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi azaldı. Barajlar ve yeraltı suları olumsuz etkilenirken, kuraklık hem içme suyunu hem de tarımsal üretimi ciddi şekilde tehdit ediyor.

Su tasarrufu hayati önem taşıyor

Bu tablo, Türkiye’nin bir su krizine sürüklendiğini gösteriyor. Bireysel önlemler arasında duş sürelerini kısaltmak, muslukları açık bırakmamak ve su tasarruflu cihazlar kullanmak hayati önem taşıyor. Ancak kalıcı çözüm için tarımda verimli sulama yöntemlerine geçilmesi ve su yönetim politikalarının acilen gözden geçirilmesi gerekiyor. Geleceğimiz, bugün suya nasıl sahip çıktığımıza bağlı.