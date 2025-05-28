Türkiye'nin en değerli 10 markası belli oldu: Zirvede yine o marka var!

Listenin zirvesinde bu yıl da değişiklik olmadı. Türk Hava Yolları, 2,27 milyar dolarlık marka değeriyle üst üste yine "Türkiye’nin en değerli markası" olmayı başardı. THY’yi sırasıyla Arçelik, İş Bankası, Vestel ve Ford Otosan izledi.

işte 2025’in en değerli ilk 10 markası:

Türk Hava Yolları (THY) – 2,27 milyar dolar

Arçelik – 1,65 milyar dolar

İş Bankası – 1,24 milyar dolar

Vestel – 928 milyon dolar

Ford Otosan – 905 milyon dolar

Türk Telekom – 887 milyon dolar

Turkcell – 866 milyon dolar

Garanti BBVA – 721 milyon dolar

Yeni Rakı – 590 milyon dolar

VakıfBank – 386 milyon dolar

marka değeri yüzde 15 arttı

Rapora göre, listedeki 125 markanın toplam değeri bir önceki yıla göre yüzde 15,6 artarak 14,7 milyar dolardan 17 milyar dolara çıktı. Bu artış, Türk markalarının uluslararası pazardaki gücünü artırdığını ortaya koydu.

24 yeni marka listeye girdi

Bu yıl listeye ilk kez giren 24 yeni marka da dikkat çekti. Bunlar arasında Hepsiburada, Trendyol, TV8, Altınkılıç, Reeder, Eker, Yiğit Akü, Oba Makarna ve Big Chefs gibi farklı sektörlerden markalar öne çıktı.