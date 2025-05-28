Türkiye'nin en değerli 10 markası belli oldu: Zirvede yine o marka var!
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin “Türkiye'nin En Değerli Markaları – Türkiye 125” çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, Türkiye'nin ilk 10 markasının toplam değeri 10 milyar 384 milyon dolara ulaştı. Listede bu yıl 24 yeni marka yer aldı.
Listenin zirvesinde bu yıl da değişiklik olmadı. Türk Hava Yolları, 2,27 milyar dolarlık marka değeriyle üst üste yine "Türkiye’nin en değerli markası" olmayı başardı. THY’yi sırasıyla Arçelik, İş Bankası, Vestel ve Ford Otosan izledi.
işte 2025’in en değerli ilk 10 markası:
Türk Hava Yolları (THY) – 2,27 milyar dolar
Arçelik – 1,65 milyar dolar
İş Bankası – 1,24 milyar dolar
Vestel – 928 milyon dolar
Ford Otosan – 905 milyon dolar
Türk Telekom – 887 milyon dolar
Turkcell – 866 milyon dolar
Garanti BBVA – 721 milyon dolar
Yeni Rakı – 590 milyon dolar
VakıfBank – 386 milyon dolar
marka değeri yüzde 15 arttı
Rapora göre, listedeki 125 markanın toplam değeri bir önceki yıla göre yüzde 15,6 artarak 14,7 milyar dolardan 17 milyar dolara çıktı. Bu artış, Türk markalarının uluslararası pazardaki gücünü artırdığını ortaya koydu.
24 yeni marka listeye girdi
Bu yıl listeye ilk kez giren 24 yeni marka da dikkat çekti. Bunlar arasında Hepsiburada, Trendyol, TV8, Altınkılıç, Reeder, Eker, Yiğit Akü, Oba Makarna ve Big Chefs gibi farklı sektörlerden markalar öne çıktı.