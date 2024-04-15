Türkiye'nin en genç turizm cenneti, Türkiye'nin en genç ili!

Hafta dolayısıyla mesaj yayımlayan Vali Selçuk Aslan, Düzce’nin turizm destinasyonlarına vurgu yaparak ilde turizm alanın da çalışmalara imza atan kurum ve kuruluşlar ile çalışanlarının Turizm haftasını kutladı.

Türkiye’nin ilk tescilli şelalesi, Batı Karadeniz’in tek antik tiyatrosu, yaylaları, sahilleri, mağaraları ile Konuralp Gazi, Akçakoca Bey gibi tarihi kişilerine ev sahipliği yapan Düzce’de Turizm Haftası dolu dolu kutlanacak.

Vali Aslan mesajında; “Turizm, sosyo-kültürel etkinliklerin yanı sıra ekonomik büyüme ve kalkınmaya da büyük katkılar sunan, istihdam oluşturan ve gelişmeye etki eden sektörlerden biridir. Ülkemiz dört mevsimin bir arada yaşandığı, tarihten günümüze sayısız medeniyetin ortaya çıktığı, yaşadığı ender coğrafyalardan biridir. Bu stratejik konum ve medeniyet birikimi; bugün sosyal, kültürel ve ekonomik canlılığın en önemli aktörlerinden biri olan turizmin de ana kaynağını teşkil etmektedir. Sahip olduğu zenginlikleriyle, turizmde gerçekleştirilen hamleleri ile Türkiye’nin dünya turizmi içindeki önemi giderek artmaktadır” İfadelerine yer verdi.

CUMHURİYET'İN EN GENÇ İLİ!

Cumhuriyetimizin en genç vilayeti olan Düzce’miz de; doğal güzellikleri ve Bitinya Krallığı’na kadar giden tarihi zenginlikleriyle ülke ve dünya turizmi için önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. Yeryüzünün cennet diyarlarından Düzce, ülke nüfusunun yarısına günübirlik mesafedeki jeostratejik konumu, mülki sınırlarının yüzde 65’ine yaklaşan zümrüt yeşili ormanları, onlarca şelaleleri, insana huzur bahşeden yaylaları ve gölleri, Ülkemizin ilk deniz turizm destinasyonlarından Akçakoca’sı, Batı Karadeniz’in tümlenebilir tek antik tiyatrosu olan Prusias ad Hypium Antik Kenti ve Tiyatrosu, içinden akarsu akan ve ülkemizin en büyüklerinden Sarıkaya Mağarası, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve kuş cennetiyle Efteni Gölü; rafting, doğa kampı, bisiklet ve macera sporları severler için büyüleyici doğal parkurları; gönül coğrafyamızın çok farklı diyarlarından gelerek ilimizi yurt tutan insanlarımızın oluşturduğu zengin gastronomisi ve renkli kültürü ile turizm açısından tüm özellikleri içinde barındıran zengin bir potansiyele sahiptir. Düzce Valiliği olarak bizler de ülkemizin cennet köşelerinden olan, önemli doğal ve kültürel güzellikleri barındıran ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalışmaktayız. Bu anlayışla ilimiz turizmine katkı sağlayacak her türlü tesis ve hizmet verecek nitelikli insan gücünün arttırılması için tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz" dedi.