Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi "Mavi Vatan" Çin medyasının gündeminde

Çin'in "PLA Daily" gazetesinde yayımlanan makalede, Türkiye'nin bu hamlesiyle, çift uçak gemisi grubuna sahip birkaç ülkeden biri olacağı vurgulandı. Ege ve Akdeniz bölgelerine dikkat çekilen makalede, Türkiye'nin deniz gücünü artırma çabası ön plana çıktı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun yayın organı "PLA Daily" gazetesinde, Türkiye'nin büyük bir uçak gemisinin yapımına başladığı duyuruldu. Makaleye göre, 60 bin tonluk bu yeni gemi, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan 28 bin tonluk TCG Anadolu'dan iki kat daha büyük olacak. "Türkiye, çift uçak gemisi grubuna sahip olma yolunda ilerliyor" ifadeleri yer aldı.

'TÜRKİYE, BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ OLACAK'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamaları doğrultusunda, yeni uçak gemisi ile birlikte bir denizaltı ve bir muhribin yapımına da başlandığı belirtildi. Bu gelişme, Türkiye'nin çift uçak gemisi grubuna sahip ülkelerden biri olma hedefine katkı sağlayacak. Makalede, İstanbul Tersanesi'nde inşa edilen geminin, 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde ve 10,1 metre batma mesafesine sahip olacağı belirtilerek, geminin 25 knot azami hıza ve 10 bin deniz mili menzile ulaşabileceği ifade edildi. Ayrıca, uçuş güvertesinde 20, hangarında ise 30 uçakla toplamda 50 savaş uçağını taşıyabilecek.

Yeni gemideki yerlilik oranının, TCG Anadolu'ya kıyasla yüzde 80'in üzerine çıkmasının beklendiği ifade edilen makalede, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği 32 hücreli dikey fırlatma sistemi, 4 yakın hava savunma sistemi ve 7 uzaktan kumandalı silah istasyonu gibi özelliklere de yer verildi. Ayrıca, Türkiye'nin kendi geliştirdiği uçak fırlatma sisteminin de bu gemiye entegre edilmesi hedefleniyor.

EGE VE AKDENİZ VURGUSU

Makalede, Türkiye'nin bu büyük projeye girişmesinin, savunma sanayisini bağımsız hale getirme hedefiyle örtüştüğü belirtilirken, 40'tan fazla Türk savunma şirketinin bu projeye katkı sağladığına dikkat çekildi. Ayrıca, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz’deki Yunanistan ile yaşadığı ihtilaflar göz önüne alındığında denizlerdeki kontrolünü güçlendirme ihtiyacının artmış olduğu vurgulandı. Türkiye'nin bu adımla, küresel etkisini artırmayı ve deniz gücünü pekiştirmeyi hedeflediği ifade edildi.