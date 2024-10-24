TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 8 yaralı taburcu edildi

TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 8'i taburcu edildi, 14 yaralının ise tedavileri devam ediyor.

Mert Sagit Mert Sagit
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 8 yaralı taburcu edildi
Yayınlanma:

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yaralanan 22 vatandaştan 8'inin taburcu edildiği bilgisini paylaşan Bakanlık, 14 yaralılının tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlara acil şifalar dilendi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri terör saldırısı nedeniyle iptal edildiCumhuriyet Bayramı etkinlikleri terör saldırısı nedeniyle iptal edildiGündem
tusaş terör saldırıları
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal canlı yayını
1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 2 bin 235 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti, MSB'nin hava harekâtını hedef aldı
Irak ve Suriye'de operasyon
12 gözaltı
Bebek ölümleri için TBMM'den araştırma kararı
TUSAŞ terör saldırısından sonra Kurtulmuş'tan açıklama
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi
İstanbul'da FETÖ operasyonu
Doğu Perinçek, TUSAŞ saldırısı hakkında konuştu
Çok Okunanlar
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi
Bakan Yerlikaya, TUSAŞ saldırganının kimliğini açıkladı! Bakan Yerlikaya, TUSAŞ saldırganının kimliğini açıkladı!
TUSAŞ terör saldırısından sonra Kurtulmuş'tan açıklama TUSAŞ terör saldırısından sonra Kurtulmuş'tan açıklama
DEM Parti, MSB'nin hava harekâtını hedef aldı DEM Parti, MSB'nin hava harekâtını hedef aldı
TUSAŞ saldırısıyla ilgili yeni gelişme TUSAŞ saldırısıyla ilgili yeni gelişme