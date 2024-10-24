TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 8 yaralı taburcu edildi
TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 8'i taburcu edildi, 14 yaralının ise tedavileri devam ediyor.
Yayınlanma:
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Yaralanan 22 vatandaştan 8'inin taburcu edildiği bilgisini paylaşan Bakanlık, 14 yaralılının tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini belirtti.
Açıklamada, hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlara acil şifalar dilendi.