Tüyler ürperten olay! Anne ve 3 yaşındaki kızı kilitli bulundukları odada ölü bulundu

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, yakınlarının uzun süre ulaşamadığı anne ve 3 yaşındaki kızı, evde kilitli bulundukları odada ölü olarak bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tüyler ürperten olay! Anne ve 3 yaşındaki kızı kilitli bulundukları odada ölü bulundu
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Olay, 75. Yıl Mahallesi 86046 Nolu Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ve kızı Nilvara’ya ulaşamayan aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, içeride bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından anne ve kızı odada hareketsiz şekilde yerde bulundu. Oda içinde duman kokusu tespit eden ekipler, yaptıkları ilk incelemede beşiğin yandığını ve bu yangının oluşturduğu karbonmonoksit gazı nedeniyle anne-kızın zehirlenerek yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Seçil Kaymakçı ve küçük kızı Nilvara’nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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