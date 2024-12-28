Ucuz ürün tuzağı: Sahte ve sağlıksız ürünlere dikkat!

Yılbaşı alışverişlerinin yoğun olduğu günlerde sahte ve düşük kaliteli ürünler piyasada artış gösteriyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sağlığı tehdit eden ürünlere karşı vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Ucuz ürün tuzağı: Sahte ve sağlıksız ürünlere dikkat!
Yayınlanma:

Palandöken, yılbaşı döneminde korsan satıcıların daha görünür hale geldiğine dikkat çekerek şu açıklamaları yaptı:

“Bu yılbaşında korsan satıcılara ve süslenmiş sepetler içinde gerçek kimlikleri belli olmayan içecek ve gıda maddelerine dikkat etmek lazım. Merdivenaltı diye tabir ettiğimiz, kimyasal içeriği bilinmeyen hiçbir ürünü evinize sokmayın.”

Merdivenaltı üretimlerin artışıyla birlikte, ucuz ürünlerin cazibesine kapılan tüketiciler hem sağlıklarını hem de bütçelerini riske atabiliyor. Palandöken, şu uyarılarda bulundu:

“Yiyecek fiyatları genellikle bellidir ve bu fiyatın çok altında yapılan satışlar risklidir. Mutlaka bandrollü, ruhsatlı ve oda kaydı bulunan esnaflardan alışveriş yapmalısınız. Bu hem sağlığınızı hem de bütçenizi korur.”

TESK Başkanı ayrıca, yılbaşı süsleri ve hediyelik eşyalarda da düşük kalitede ve sahte ürünlerin çoğaldığını belirtti.

Yurt dışına çıkış harcına zam kararı Resmi Gazete'de!Yurt dışına çıkış harcına zam kararı Resmi Gazete'de!Resmi Gazete
İstanbul’da kiralar asgari ücretin 3 katına çıktıİstanbul’da kiralar asgari ücretin 3 katına çıktıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

yılbaşı alışveriş
Günün Manşetleri
Ukrayna Devlet Başkanı, Noel mesajında Türkiye'yi hedef aldı
BEDAŞ İstanbul'u uyardı: 18 ilçede elektrik kesintisi olacak! İşte yer ve saatleri..
Bakan Şimşek'ten kritik asgari ücret açıklaması!
27 İlde FETÖ operasyonu
Suriye ve Irak’ta 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Önder ve Buldan, PKK elebaşı Öcalan ile görüşecek!
Birçok il için saat verilerek uyarı yapıldı!
Resmi Gazete'de atama fırtınası
Yeni bilgiler ortaya çıktı
Suriye'de eylemler sonrası HTŞ yönetiminden yeni karar
Çok Okunanlar
Birçok il için saat verilerek uyarı yapıldı! Birçok il için saat verilerek uyarı yapıldı!
Resmi Gazete'de atama fırtınası Resmi Gazete'de atama fırtınası
Erzincan’da otobüs şarampole devrildi Erzincan’da otobüs şarampole devrildi
İstanbullular dikkat: Su kesintisi saatler sürecek! İstanbullular dikkat: Su kesintisi saatler sürecek!
Meteorolojiden kritik uyarı: 28 Aralık İzmir hava durumu Meteorolojiden kritik uyarı: 28 Aralık İzmir hava durumu