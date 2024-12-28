Ucuz ürün tuzağı: Sahte ve sağlıksız ürünlere dikkat!

Palandöken, yılbaşı döneminde korsan satıcıların daha görünür hale geldiğine dikkat çekerek şu açıklamaları yaptı:

“Bu yılbaşında korsan satıcılara ve süslenmiş sepetler içinde gerçek kimlikleri belli olmayan içecek ve gıda maddelerine dikkat etmek lazım. Merdivenaltı diye tabir ettiğimiz, kimyasal içeriği bilinmeyen hiçbir ürünü evinize sokmayın.”

Merdivenaltı üretimlerin artışıyla birlikte, ucuz ürünlerin cazibesine kapılan tüketiciler hem sağlıklarını hem de bütçelerini riske atabiliyor. Palandöken, şu uyarılarda bulundu:

“Yiyecek fiyatları genellikle bellidir ve bu fiyatın çok altında yapılan satışlar risklidir. Mutlaka bandrollü, ruhsatlı ve oda kaydı bulunan esnaflardan alışveriş yapmalısınız. Bu hem sağlığınızı hem de bütçenizi korur.”

TESK Başkanı ayrıca, yılbaşı süsleri ve hediyelik eşyalarda da düşük kalitede ve sahte ürünlerin çoğaldığını belirtti.