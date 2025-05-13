Ülkemizde üretilip yurt dışına gönderiliyor! Tam 590 ton gönderildi

2024 yılında yalnızca bu tesisten 590 ton bal yurt dışına gönderildi. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, sadece bal üretiminin ilin ekonomisine 2,5 milyar TL katkı sağladığını açıkladı.

3 bin 500 kayıtlı arıcı ve 650 bin kovan varlığıyla Türkiye’nin en fazla bal üreten ili olan Ordu’da, yaklaşık 10 bin aile arıcılıkla geçimini sağlıyor. Ordu’da üretilen ballar Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Hollanda, Almanya, Belçika, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Amerika’ya ihraç ediliyor.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “2024 yılında 13 bin 100 ton bal üretimi gerçekleştirdik. Bu üretimle birlikte sadece baldan ilimize yaklaşık 2,5 milyar TL'lik ekonomik katkı sağlandı. Arıcılık sektörü sadece bal değil, diğer arı ürünleriyle de ekonomimize önemli bir girdi sağlıyor. 2019 yılında 180 ton olan bal ihracatı, 2024’te 590 tona ulaştı. Hedefimiz, kaliteli üretimle birlikte bu rakamları daha da artırmak ve arıcılarımızın kazancını yükseltmek” dedi.

İngiltere’ye ikinci sevkiyat yapıldı

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise ihracat süreci hakkında bilgi verdi. 2018’den bu yana düzenli ihracat yaptıklarını belirten Çiftçi, “2025 yılının ikinci sevkiyatını İngiltere’ye gerçekleştirdik. Hedefimiz, arıcılarımızın ürettiği balın en az yüzde 30’unu ihraç etmek. Bugün yaklaşık 13 tonluk balı gönderdik. Önümüzdeki dönemde Fransa’ya da ihracatımız olacak” dedi.

Yurt dışına giden her bal laboratuvardan geçiyor

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ise ihracat sürecindeki kalite kontrollerine dikkat çekti. “Tesisimize gelen ballar önce laboratuvarlarımızda analiz ediliyor. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne uygunluk sağlandıktan sonra paketleme ve ambalaj işlemleri tamamlanıyor. Petekli ve süzme olarak hazırlanan ballar yurt dışına gönderiliyor” ifadelerini kullandı.