Uludağ'da otelde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında otel çalışanı olduğu öğrenilen 4 kişi kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yangın sırasında otelde konaklayan tatilci bulunmadığını belirterek, içeride görevli olup olmadığını tespit etmek için birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.