Uludağ'da otelde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa Valiliği tarafından eksikleri nedeniyle kapatılan Kervansaray Otel’de sabah saat 06.00 sularında yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında otel çalışanı olduğu öğrenilen 4 kişi kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yangın sırasında otelde konaklayan tatilci bulunmadığını belirterek, içeride görevli olup olmadığını tespit etmek için birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı