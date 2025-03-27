Uludağ'da otelde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa Valiliği tarafından eksikleri nedeniyle kapatılan Kervansaray Otel’de sabah saat 06.00 sularında yangın çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Uludağ'da otelde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında otel çalışanı olduğu öğrenilen 4 kişi kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yangın sırasında otelde konaklayan tatilci bulunmadığını belirterek, içeride görevli olup olmadığını tespit etmek için birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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