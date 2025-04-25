Ünlü iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti

Osman Boyner, aynı zamanda Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve Yönetim Kurulu Üyesi Neylan Dinler’in babasıydı. Boyner’in cenazesinin 26 Nisan Pazar günü düzenlenmesi bekleniyor.

OSMAN BOYNER KİMDİR?

Ali Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu’nun Tosya ilçesinde doğdu. İş insanı Osman Feyzi Boyner’in oğlu olan Osman Boyner, İstanbul’da eğitim gördü. Sultanahmet Ticaret Lisesi ve Yüksek Ticaret Okulu’ndan mezun oldu.

1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız markasını kurdu. 1956 yılında ilk ihracatını gerçekleştiren Altınyıldız, Türk kumaşını dünyaya tanıtan öncü şirketlerden biri oldu.

1960’ların sonuna doğru hazır giyim sektörüne yönelen Boyner, modacı Kerim Kerimol ve İtalyan tasarımcı Silvano Corsini ile iş birliği yaparak Beymen markasını kurdu. Beymen’in ilk mağazası 1971 yılında İstanbul Şişli’de açıldı. Zamanla kadın giyim ve 1985’te Beymen Club koleksiyonu da ürün yelpazesine eklendi.

Osman Boyner, yalnızca bir sanayici değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk alanında da aktif bir isimdi. TÜSİAD’ın kurucu üyeleri arasında yer aldı ve 2010 yılına kadar Boyner Grubu’nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttü.

Eşi Ayten Boyner, 2021 yılında hayatını kaybetmişti.