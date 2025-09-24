Ünlü oyuncudan kötü haber: Cemre Baysel'e ne oldu?

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, başrolünde Murat Yıldırım ile yer aldığı Güller ve Günahlar dizisinin setinde kaza geçirdi. Sargılı bacağını sosyal medya hesabından paylaşan Baysel, esprili bir notla son sağlık durumunu takipçilerine duyurdu.

Ünlü oyuncudan kötü haber: Cemre Baysel'e ne oldu?
Başarılı oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cemre Baysel, geçtiğimiz sezon rol aldığı Leyla dizisiyle büyük beğeni toplamıştı. Yeni sezonda ise Güller ve Günahlar dizisiyle ekranlara dönen Baysel, dizide Zeynep karakterine hayat verecek.

Dizi setinde kaza geçiren ünlü oyuncu, sargılı bacağıyla çekilen kareyi Instagram hesabından paylaşarak “Sahne esnasında baya düştüm arkadaşlar teşekkürler” notunu düştü. Paylaşımının ardından oyuncuya çok sayıda “Geçmiş olsun” mesajı yağdı.

Cemre Baysel ile Murat Yıldırım’ın partner olduğu Güller ve Günahlar dizisi, henüz yayınlanmadan sosyal medyada tartışma konusu oldu. İkilinin arasındaki yaş farkı izleyiciler tarafından eleştirildi.

Türk oyuncu kaza
