Üreticiler bu bayramdan sonra çiftliklere kilit vurmayı düşünüyor

Hatay'da kurulan hayvan pazarında satışlar iyi gitmiyor. Besici, kilosunu 230 liraya sattığı halde alıcı bulamıyor. Üreticiler bu bayramdan sonra çiftliklere kilit vurmayı düşünüyor.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
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Hatay'da kurulan hayvan pazarında satışlar iyi gitmiyor. Besici, kilosunu 230 liraya sattığı halde alıcı bulamıyor. Üreticiler bu bayramdan sonra çiftliklere kilit vurmayı düşünüyor.

Sıkı pazarlıklar başladı. Besici zarar etmek istemiyor, alıcı bütçesinin dışına çıkmak istemiyor. Eninde sonunda bir orta yol bulunuyor.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine büyük bir kurbanlık pazarı kuruldu. Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi illerden de gidenler oldu. Tatlı telaşın yerini hayal kırıklığı aldı.

Hayvan pazarına giden var ama şimdilik alıcı yok. Besici dört gözle müşteri bekliyor.

Satışlar durgun. Yem fiyatının yüksek olması kazançlarını düşürüyor. Kimi bu işi artık yapmayacağını söylüyor.

Ellerindeki hayvanları satıp evlerine dönmek istiyorlar. Ancak gidişat iyi değil. Besici özellikle yem fiyatlarının aşağı çekilmesini istiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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