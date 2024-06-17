Uşak'ta feci trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Uşak'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Uşak-İzmir kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki İ.Y. yönetimindeki 34 PR 7024 plakalı otomobil, önünde seyreden 30 yaşındaki K.K'nin kullandığı 45 AGH 922 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.Y. ile iki araçtaki 46 yaşındaki C.C.Y, 18 yaşındaki İ.N.Y, 72 yaşındaki H.Y, 19 yaşındaki E.K. ve 28 yaşındaki M.K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.