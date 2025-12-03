Üsküdar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü börekçiye girdi: Yaralılar var!

İstanbul Üsküdar'da, seyir halindeki bir İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir iş yerine çarptı. Aralarında şoförün de bulunduğu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yayınlanma:

Edinilen bilgilere göre, kaza Bulgurlu Mahallesi Karlıdere Caddesi üzerinde gerçekleşti. Otobüs, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek doğrudan börekçi dükkanına daldı. Çarpışmanın şiddetiyle iş yerinde maddi hasar oluştu. Kazada otobüs şoförü ve araçta bulunan üç yolcu hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otobüs, ekiplerin çalışmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Bölge sakini Hüseyin Demir, olayın ardından yaptığı açıklamada, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ifade etti. Demir, yaşananları şöyle anlattı: "Ben karşı sokakta oturuyorum. Küt diye bir ses duydum. Koştum baktım otobüs dükkana girmiş. İçeride kimseye bir şey olmamış. Freninin patladığını gaz pedalının takıldığını söylüyorlar. Büyük bir faciadan dönüldü. Belediyenin otobüsleri eski ve bakımsız. Üç veya dört yaralı var."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul Üsküdar Otobüs Kazası
