Uyarı işareti olmayan çukura girip kaza yapan sürücü, belediyeden tazminat kazandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde yol çalışması nedeniyle uyarı işareti bulunmayan çukura girerek kaza yapan sürücü, mahkemede Ankara Büyükşehir Belediyesini asli kusurlu bularak 110 bin 223 lira tazminat kazandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Uyarı işareti olmayan çukura girip kaza yapan sürücü, belediyeden tazminat kazandı
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7 Temmuz 2023’te Ankara’nın Sincan ilçesinde yol çalışması yapılan bir alanda, uyarı işareti bulunmayan bir çukura girerek kaza yapan Yasin C, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Kazada aracında maddi hasar oluşan Yasin C, belediyenin yeterli güvenlik önlemi almadığını savunarak tazminat talep etti.

Yasin C, Buhara Caddesi’nden Sincan Yolu’na ilerlerken, yol çalışması yapılan bir bölgedeki çukura girdi. Çukurda herhangi bir uyarı işareti bulunmazken, üzerine beton dolu kova yerleştirilmişti. Kazada aracın alt takımları, motor ve yardımcı aksamları hasar gördü. Çarpmanın etkisiyle hava yastığı açıldı ve aracın maddi hasar durumu daha da kötüleşti.

BELEDİYE KUSURLU BULUNDU

Yasin C’nin avukatı Ceren Atalay aracılığıyla başlattığı davada, kazanın ABB’nin bakım ve güvenlik sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Dava dilekçesinde, kazanın yol açtığı değer kaybı, araç yoksunluğu, onarım ve çekici ücretlerinin tazmin edilmesi talep edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin avukatı ise kazanın, araç sürücüsünün kusuru nedeniyle meydana geldiğini savunarak davanın reddini istedi. Ancak, bilirkişi raporunda yol bakım ve güvenliğinin ABB’ye ait olduğu ve belediyenin hizmet kusuru işlediği belirtildi. Raporda, belediyenin yüzde 60 oranında asli kusurlu olduğu vurgulandı.

Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak, belediyenin kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğuna karar verdi. Mahkeme, Yasin C’ye 110 bin 223 lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Kararı değerlendiren avukat Ceren Atalay, bilirkişi raporlarında belediyenin kusurlu olduğunun açıkça belirtildiğini ifade etti. Atalay, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen belediye, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmıştır.” dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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