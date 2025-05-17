Uzman isim açıkladı: Marmara'da büyük deprem olasılığı bitti mi?

23 Nisan’da Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılar, gözleri bir kez daha "beklenen büyük İstanbul depremi"ne çevirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Uzman isim açıkladı: Marmara'da büyük deprem olasılığı bitti mi?
Yayınlanma:

Uzmanlar olası Marmara depremine ilişkin farklı görüşler ortaya koyarken, Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bektaş, fayın karakterine dikkat çekerek San Andreas Fayı’na benzer bir süreç yaşanabileceğini vurguladı.

23 Nisan’daki depremin ardından özellikle Silivri, Büyükçekmece ve Marmara Ereğlisi çevresinde artçı sarsıntılar hissedilmeye devam ediyor. Son olarak 13 Mayıs’ta Silivri açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin artçı mı yoksa öncü mü olduğu tartışılırken, Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bektaş, Marmara Denizi’ndeki fay yapısına dikkat çekerek, “Marmara batıdan doğuya kırılmıştır” ifadelerini kullandı. Açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Batıda ve doğuda 7’den büyük deprem üretmiş güçlü Ganos ve İzmit fayları arasında kalan zayıf merkezi Marmara Fayı, 7’den küçük depremler üretir. 1912 ve 1999 depremleriyle bu güçlü faylar batıdan doğuya kırılmıştır.”

Bektaş, fayın karakteristik özelliklerine dikkat çekerek, San Andreas Fayı’na benzer bir durumun Marmara’da da yaşandığını savundu:

“Zayıf merkezi Marmara Fayı, 1963 Adalar (6,4) ve 2024 Silivri (6,2) depremleriyle kırılmıştır. Bu bölge, büyük deprem enerjisi biriktiremeyen ‘sürünen’ (creep) bir yapıya sahip. Gelecekteki Marmara depremi bu zayıf alanda gelişebilir, tıpkı San Andreas Fayı’nda olduğu gibi.”

Bir takipçisinin “Büyük deprem olasılığı bitti mi?” sorusunu da yanıtlayan Bektaş, fayın farklı segmentlerine işaret etti:

“Merkezi Marmara’nın kırılmayan kısımları 7’den küçük depremler üretebilir. Güçlü kabuk uzun zaman aralığında büyük depremle, zayıf kabuk ise kısa aralıklarla orta büyüklükte depremlerle batıdan doğuya kırılıyor.”

Prof. Dr. Bektaş, Ekol TV’de katıldığı canlı yayında ise sadece Marmara değil, Türkiye’nin farklı bölgelerinde de artan risklere dikkat çekti:

“Türkiye’nin hemen her bölgesinde art arda depremler yaşanıyor. İzmir, Manisa, Kütahya, Muğla, Isparta ve Afyonkarahisar’da deprem riski yükseliyor. Bu depremler tesadüf değil, birbirinden bağımsız da değil. İlerleyen dönemde bu sarsıntılar artacak.”

Tuz Gölü Fayı’na da dikkat çeken Bektaş, “Bu bölgede son 50 yılda büyük bir deprem yaşanmadı. Ancak 6 ila 6,5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip” dedi.

Son olarak vatandaşlara da uyarıda bulunan Bektaş, “Deprem doğal bir olay. Engelleyemeyiz ama zararlarını azaltabiliriz. Nasıl yağmurdan korunmak için şemsiye alıyorsak, depreme karşı da önlem almalıyız” ifadelerini kullandı.

TÜİK genç nüfus verilerini açıkladı: En genç ve en yaşlı iller belli olduTÜİK genç nüfus verilerini açıkladı: En genç ve en yaşlı iller belli olduYurt
A101 17 Mayıs kataloğu yayınlandı: Temel ihtiyaçlarda büyük fırsatA101 17 Mayıs kataloğu yayınlandı: Temel ihtiyaçlarda büyük fırsatEkonomi
deprem marmara depremi
Günün Manşetleri
Ticaret Bakanlığı bu üç ürünü yasakladı
78 kişinin öldüğü otel yangını faciasında istenen cezalar belli oldu
İsrail, Gazze’ye kara saldırısını genişletti
Altındağ Belediyesi’nde memura darp skandalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
10 ilde dev operasyon!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Meteoroloji 48 ili uyardı
Kamu işçilerinin zam pazarlığında sonuç çıkmadı
Rusya ve Ukrayna esir takasında anlaştı
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var
Atatürk'ün naaşı 15 yıl sonra açıldı: Görenler şaşırdı, Menderes bakamadı! Atatürk'ün naaşı 15 yıl sonra açıldı: Görenler şaşırdı, Menderes bakamadı!
Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu!
18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek? 18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek?
Faiz oranları zirve yaptı Faiz oranları zirve yaptı