Uzman isim açıkladı: Marmara'da büyük deprem olasılığı bitti mi?

Uzmanlar olası Marmara depremine ilişkin farklı görüşler ortaya koyarken, Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bektaş, fayın karakterine dikkat çekerek San Andreas Fayı’na benzer bir süreç yaşanabileceğini vurguladı.

23 Nisan’daki depremin ardından özellikle Silivri, Büyükçekmece ve Marmara Ereğlisi çevresinde artçı sarsıntılar hissedilmeye devam ediyor. Son olarak 13 Mayıs’ta Silivri açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin artçı mı yoksa öncü mü olduğu tartışılırken, Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bektaş, Marmara Denizi’ndeki fay yapısına dikkat çekerek, “Marmara batıdan doğuya kırılmıştır” ifadelerini kullandı. Açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Batıda ve doğuda 7’den büyük deprem üretmiş güçlü Ganos ve İzmit fayları arasında kalan zayıf merkezi Marmara Fayı, 7’den küçük depremler üretir. 1912 ve 1999 depremleriyle bu güçlü faylar batıdan doğuya kırılmıştır.”

Bektaş, fayın karakteristik özelliklerine dikkat çekerek, San Andreas Fayı’na benzer bir durumun Marmara’da da yaşandığını savundu:

“Zayıf merkezi Marmara Fayı, 1963 Adalar (6,4) ve 2024 Silivri (6,2) depremleriyle kırılmıştır. Bu bölge, büyük deprem enerjisi biriktiremeyen ‘sürünen’ (creep) bir yapıya sahip. Gelecekteki Marmara depremi bu zayıf alanda gelişebilir, tıpkı San Andreas Fayı’nda olduğu gibi.”

Bir takipçisinin “Büyük deprem olasılığı bitti mi?” sorusunu da yanıtlayan Bektaş, fayın farklı segmentlerine işaret etti:

“Merkezi Marmara’nın kırılmayan kısımları 7’den küçük depremler üretebilir. Güçlü kabuk uzun zaman aralığında büyük depremle, zayıf kabuk ise kısa aralıklarla orta büyüklükte depremlerle batıdan doğuya kırılıyor.”

Prof. Dr. Bektaş, Ekol TV’de katıldığı canlı yayında ise sadece Marmara değil, Türkiye’nin farklı bölgelerinde de artan risklere dikkat çekti:

“Türkiye’nin hemen her bölgesinde art arda depremler yaşanıyor. İzmir, Manisa, Kütahya, Muğla, Isparta ve Afyonkarahisar’da deprem riski yükseliyor. Bu depremler tesadüf değil, birbirinden bağımsız da değil. İlerleyen dönemde bu sarsıntılar artacak.”

Tuz Gölü Fayı’na da dikkat çeken Bektaş, “Bu bölgede son 50 yılda büyük bir deprem yaşanmadı. Ancak 6 ila 6,5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip” dedi.

Son olarak vatandaşlara da uyarıda bulunan Bektaş, “Deprem doğal bir olay. Engelleyemeyiz ama zararlarını azaltabiliriz. Nasıl yağmurdan korunmak için şemsiye alıyorsak, depreme karşı da önlem almalıyız” ifadelerini kullandı.