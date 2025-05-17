TÜİK genç nüfus verilerini açıkladı: En genç ve en yaşlı iller belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin genç nüfus verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 14,9’a gerileyerek tarihin en düşük seviyesine indi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
TÜİK genç nüfus verilerini açıkladı: En genç ve en yaşlı iller belli oldu
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Bu oran, Türkiye’de genç nüfusun giderek azaldığını ortaya koyarken, yaşlanan toplum yapısına dair dikkat çeken sinyaller verdi.

En genç il: Hakkari

TÜİK verilerine göre genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,8 ile Hakkari oldu. Böylece Hakkari, Türkiye’nin “en genç” ili unvanını korumayı başardı. Bu durum, bölgede yüksek doğurganlık oranları ve genç nüfusun genel nüfus içindeki ağırlığının hâlâ sürdüğünü gösterdi.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu diğer iller ise sırasıyla Şırnak, Siirt, Ağrı ve Muş oldu.

Türkiye'nin en genç 10 ili:
Hakkari – %20,8
Şırnak – %20,6
Siirt – %20,3
Ağrı – %19,7
Muş – %19,4
Bayburt – %19,1
Van – %19,0
Batman – %18,7
Bitlis – %18,6
Kilis – %18,4

Yaşlı nüfusun yoğunlaştığı iller de açıklandı

TÜİK, genç nüfus oranının en düşük olduğu illeri de duyurdu. Verilere göre, Karadeniz ve Ege bölgelerinde yer alan bazı şehirlerde genç nüfus oranı ciddi şekilde gerilemiş durumda. Balıkesir, %11,8 ile genç nüfus oranının en düşük olduğu il olarak listenin başında yer aldı.

Türkiye'nin en yaşlı 10 ili:

Balıkesir – %11,8
Muğla – %12,1
Ordu – %12,2
Tunceli – %12,4
Giresun – %12,4
Kırklareli – %12,5
Çorum – %12,6
Sinop – %12,6
Aydın – %12,7
Çanakkale – %12,8

Uzmanlar, genç nüfustaki bu azalışın uzun vadede iş gücü piyasasını ve demografik dengeleri etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

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