Uzmanlar uyardı: Anız yakmak toprağı öldürüyor

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, anız yakmanın toprağı yok ederek canlı yaşamını bitirdiğini ve ekosistemi geri dönülmez bir felakete sürüklediğini söyledi.

Doç. Dr. Musa Uludağ, anız yakmanın toprağın üst katmanındaki organik maddeleri tamamen yok ettiğine dikkati çekti. Yüksek ısının, tarla ve çevresinde yaşayan pek çok hayvanın telef olmasına yol açtığını belirten Uludağ, “Anız yakmak, canlı bir organizma olan ve içinde milyonlarca faydalı bakteri ve canlı bulunan toprağı yakmak anlamına geliyor. Anız yakarak toprağı bir çöle dönüştürüyorsunuz. Tarlayı daha az sürmek, iş gücünden tasarruf etmek için yapılıyor ama bu çok yanlış bir durum. Kesinlikle anız yakılmamalı” dedi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde hasat sonrası başvurulan anız yakma yönteminin geri dönülmez zararlar verdiğini vurgulayan Uludağ, toprağın doğal döngüsünün bozulduğunu, verimliliğin düştüğünü ve tarımın sürdürülebilirliğinin büyük darbe aldığını söyledi.

“KENDİ GELECEĞİMİZİ YOK EDİYORUZ”

Anız yangınlarının ekosistemi tahrip ettiğini belirten Uludağ, “Anız yakmak başlı başına bir hata. Şairin dediği gibi ‘benim sadık yarim kara topraktır’ sözünü hatırlamalıyız. Anız yakarak kendi yarimizi öldürmüş oluyoruz. Canlı hayatını tamamen bitirmiş oluyoruz. Canlı hayatı dendiği zaman sadece gözle görülen büyük hayvanlar akla geliyor ancak doğa için faydalı olan küçük boyuttaki binlerce mikro canlı var. Doğada ayrıştırıcılar diye tanımladığımız bitkileri ayrıştıran, toprağın esas kalitesini ve verimini artıran canlıları yok ediyoruz. Bu yangınlar ekosistemi bozuyor ve canlıları da yok ederek kendi geleceğimizi yok etmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuraklık ve yüksek sıcaklıkların yanında anız yangınlarının büyük orman yangınlarına da neden olabildiğini kaydeden Uludağ, “Çok ciddi orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Şehitlerimiz var, çok üzgünüz. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ateş hem yuvalarımızı ve canımızı yakıyor hem de ormanlarımızı yakıyor. Zaten yüksek sıcaklıklar var, bunun yanında anız yangınlarıyla ormanları daha çok tehlikeye atıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

