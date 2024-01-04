Uzmanlardan Balon Balığı Uyarısı! Sakın Yemeyin

Uzmanlardan "balon balığı" yemeyin uyarısı geldi. Türkiye’deki denizlerde sıkça bulunan balon balığı yenmesi halinde zehirlenmelere neden oluyor. Hatta bu zehirlenmeler ölümle sonuçlanabiliyor.

Uzmanlardan Balon Balığı Uyarısı! Sakın Yemeyin

Balon balığı yendiğinde sonu ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar uyardı, "Balon balığı tüketilmemeli." denildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, "Balon balığının etinde zehirli bir kimyasal bulunuyor" dedi. 7 tür balon balığının olduğunu belirten Turan, bütün türlerin de zehirli olduğunu söyledi.

Türkiye’deki denizlerde sık görülen balon balığı yenmesi durumunda ölüme de neden olabiliyor.

En son vaka iki gün önce Hatay’ta yaşandı. Balon balığı yiyen bir aileden 7 kişi zehirlendi.

Öte yandan balon balığı ülkemizde bir balıkçının paylaştığı videoyla ile gündem olmuştu. Balıkçı yakaladığı balığın ağzına kutu teneke koymuş ve balon balığının tenekeyi nasıl parçaladığını telefonuyla kaydetmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# balon balığı
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