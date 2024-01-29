Uzungöl buz tuttu

Dünyaca ünlü turizm merkezleri arasında bulunan Trabzon'daki Uzungöl, bölgede etkili olan soğuk hava sonrası buz tuttu.

Uzungöl buz tuttu

Uzungöl, Türkiye'nin ve Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Çaykara ilçesi sınırları içinde bulunan Uzungöl, bölgede etkili olan soğuk havadan nasibini aldı. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Uzungöl, buz tuttu.

Uzungöl, Trabzon'a 99, Çaykara ilçe merkezine 19 km uzaklıkta, deniz seviyesinden ise bin 90 m yükseklikte yer alıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından donan Uzungöl, beyaz görüntüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# UZUNGÖL # trabzon # Hava durumu
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