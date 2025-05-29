Valilik yarın için saat vererek uyardı: Dikkatli olun!

Yapılan açıklamada, kentin güney ve batı ilçelerinde 13.00 ile 20.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine dayanılarak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara neden olabileceği hatırlatıldı. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.