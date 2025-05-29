Valilik yarın için saat vererek uyardı: Dikkatli olun!

Ankara Valiliği, 29 Mayıs Çarşamba günü için vatandaşlara meteorolojik uyarıda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Valilik yarın için saat vererek uyardı: Dikkatli olun!
Yayınlanma: Güncellenme:

Yapılan açıklamada, kentin güney ve batı ilçelerinde 13.00 ile 20.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine dayanılarak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara neden olabileceği hatırlatıldı. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Aziz Yıldırım'dan son dakika açıklaması: Aday olacak mı?Aziz Yıldırım'dan son dakika açıklaması: Aday olacak mı?Spor
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta yeni dönemAraç sahipleri dikkat: Akaryakıtta yeni dönemYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

sağanak yağış yağmur ankara
Günün Manşetleri
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan kamu işçilerine mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Vatan Partisi NATO kapısına dayandı
TGB’den çuval kararına tepki
MEB'den hayalet sınıf operasyonu
Bakanlık listesini güncelledi
Diyarbakır'da zehir tarlası!
Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi
Bakanlık NATO “yok” dedi, görüntüler “var” dedi
Zeytinyağında tağşiş yapan markalar ifşa edildi
Çok Okunanlar
Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici!
İş garantisi en yüksek üniversiteler belli oldu: İşte mezunları hızlı iş bulan üniversiteler İş garantisi en yüksek üniversiteler belli oldu: İşte mezunları hızlı iş bulan üniversiteler
İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altında alım fırsatı zamanı mı? İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altında alım fırsatı zamanı mı?
Yarın birçok ilçede elektrikler olmayacak: 30 Mayıs elektrik kesintileri Yarın birçok ilçede elektrikler olmayacak: 30 Mayıs elektrik kesintileri
Emekli promosyonlarında büyük yarış! Emekli promosyonlarında büyük yarış!