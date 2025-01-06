Van'da eğitime bir gün ara verildi

Van’ın Bahçesaray ilçesinde beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Van'da eğitime bir gün ara verildi
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Bahçesaray Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“İlçemiz genelinde oluşabilecek buzlanma ve don olayının karayolu ulaşımında yaratabileceği olumsuzluklar nedeniyle 6 Ocak 2025 Pazartesi günü yalnızca taşımalı eğitim veren kurumlarımızda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.”

Alınan bu kararla, öğrencilerin ve velilerin güvenliği önceliklendirilirken, hava koşullarının etkisine karşı tedbirler artırıldı.

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