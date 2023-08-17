Van'da şehit asker törenle uğurlandı

Van'da görevi sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör için tören düzenlendi. Şehidin naaşı, skeri uçağa konularak memleketi Adana'ya uğurlandı.

Van'da şehit asker törenle uğurlandı
Son Güncelleme:

Van'da Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör, görevi sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şehit Burak Can Güngör için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi. Ardından şehidin naaşı, askeri uçağa konularak memleketi Adana'ya uğurlandı.

Törene, şehidin ailesi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# van # şehit # asker
Çok Okunanlar
"Vatan hainlerinden farkı yoktur"
"Vatan hainlerinden farkı yoktur"
17 Ağustos Resmi Gazete kararları
17 Ağustos Resmi Gazete kararları
Son Dakika: 17 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 17 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Tatlı patatesin faydaları neler?
Tatlı patatesin faydaları neler?
İETT otobüsü denize düştü
İETT otobüsü denize düştü
Öne Çıkanlar D-Smart'tan Disney'e bir gönderme daha! İşte "Atatürk" tepkisi... - Ulusal Kanal D-Smart'tan Disney'e bir gönderme daha! İşte "Atatürk" tepkisi... - Ulusal Kanal BM'den Afrika ekonomisi hakkında dikkat çeken rapor! BM'den Afrika ekonomisi hakkında dikkat çeken rapor!