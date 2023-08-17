Van'da şehit asker törenle uğurlandı
Van'da görevi sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör için tören düzenlendi. Şehidin naaşı, skeri uçağa konularak memleketi Adana'ya uğurlandı.
Van'da Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör, görevi sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şehit Burak Can Güngör için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi. Ardından şehidin naaşı, askeri uçağa konularak memleketi Adana'ya uğurlandı.
Törene, şehidin ailesi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı