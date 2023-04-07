Vanlı öğrencilere Ulusal Kanal'dan yardım eli

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Burçakalan İlkokul ve ortaokulu öğretmenleri Ulusal Kanal Van temsilciliğimize ulaştı. 8 sınıf soru bankası kitaplarına ihtiyaçları olduğunu söyledi. Temsilcimiz Muhammet Emre Tekin kitapları Cumhuriyet Kadınları Derneği ve yardımseverler aracılığıyla topladı ve sınırdaki okula teslim etti. Öğrencilerin mutluluğu fotoğraflara yansıdı.