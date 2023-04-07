Vanlı öğrencilere Ulusal Kanal'dan yardım eli
Ulusal Kanal Van Temsilcimiz Muhammet Emre Tekin'den örnek davranış. Van'ın Çaldıran ilçesinde ilkokul öğrencilerinin yardım istemesi sonrası Tekin, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve yardımseverler aracılığıyla öğrencilere yardım ulaştırdı.
Van'ın Çaldıran ilçesindeki Burçakalan İlkokul ve ortaokulu öğretmenleri Ulusal Kanal Van temsilciliğimize ulaştı. 8 sınıf soru bankası kitaplarına ihtiyaçları olduğunu söyledi. Temsilcimiz Muhammet Emre Tekin kitapları Cumhuriyet Kadınları Derneği ve yardımseverler aracılığıyla topladı ve sınırdaki okula teslim etti. Öğrencilerin mutluluğu fotoğraflara yansıdı.
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