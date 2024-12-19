Vatan Partisi Fener Rum Patrikhanesi önünde açıklama yaptı: "Ekümenliği tanımıyoruz"

Patrikhane önünde açıklama yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Okan Özkan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni işgalci olarak tanımlayan Bartholomeos bu cüreti nereden bulabiliyor?" diye sordu.

Vatan Partisi, "ekümenik" sıfatını kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasına aykırı faaliyetler yürüten Fener Rum Patrikhanesi Papazı Bartholomeos'a tepki gösterdi.



Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Lozan Antlaşmasını hatırlattı, patrikhanenin siyasi bir faaliyette bulunamayacağını vurguladı.



Özkan, Patrikhanenin, Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olmasına rağmen uluslararası etkinliklerde boy göstererek Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okuduğunu söyledi. "Bartholomeos bu cüreti nereden buluyor?" diye sordu.