Vatan Partisi Fener Rum Patrikhanesi önünde açıklama yaptı: "Ekümenliği tanımıyoruz"

Vatan Partisi, Anayasa'ya aykırı faaliyetlere imza atan Fener Rum Patrikhanesine tepki gösterdi, hükümeti göreve çağırdı

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Patrikhane önünde açıklama yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Okan Özkan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni işgalci olarak tanımlayan Bartholomeos bu cüreti nereden bulabiliyor?" diye sordu.

Vatan Partisi, "ekümenik" sıfatını kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasına aykırı faaliyetler yürüten Fener Rum Patrikhanesi Papazı Bartholomeos'a tepki gösterdi.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Lozan Antlaşmasını hatırlattı, patrikhanenin siyasi bir faaliyette bulunamayacağını vurguladı.

Özkan, Patrikhanenin, Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olmasına rağmen uluslararası etkinliklerde boy göstererek Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okuduğunu söyledi. "Bartholomeos bu cüreti nereden buluyor?" diye sordu.

- Kilisesi’nin papazının uluslararası düzlemde devlet katında ağırlanması Türkiye’ye yönelik tehdidi gözler önüne sermektedir. Lozan Anlaşması’nı ihlal eden, Türkiye’nin egemenlik haklarını tanımayan, Türkiye’nin Anayasası’na ve yasalarına aykırı faaliyet yürüten Fener Rum Patrikhanesi’yle ilgili hükümeti derhal göreve çağırıyoruz.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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