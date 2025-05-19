Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten 19 Mayıs mesajı: "Yine aynı görevle karşı karşıyayız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında hem 19 Mayıs'ın tarihsel önemine hem de güncel siyasi hedeflere vurgu yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten 19 Mayıs mesajı: "Yine aynı görevle karşı karşıyayız"
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında hem 19 Mayıs'ın tarihsel önemine hem de güncel siyasi hedeflere vurgu yaptı:

“19 Mayıs, İstiklal Savaşı’nın hükümet ve iktidar sorununu çözmek için atılan ilk adımdır. İkinci aşama ise Hatay’da Mehmet Çavuş’un Fransız emperyalistlerine kurşun sıkmasıyla başlayan silahlı direniştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, Anadolu’da devrimci bir hükümet kurma hedefinin başlangıcıdır. Bu, yalnızca bir çıkış değil, Türkiye’nin kaderini değiştiren devrimci bir adımdır.”

“Bugün de benzer bir iktidar sorunuyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin geleceği için üreticilerin söz sahibi olduğu bir millî hükümeti kurmak zorundayız. Bu hedef doğrultusunda hepimiz ayaktayız. 19 Mayıs’ın ruhunu yaşatıyor, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.”

“Değerli devrimci gençler, yolumuz açık, bahtımız açık olsun. Sizleri sevgiyle, yürekten duygularla selamlıyorum.”

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