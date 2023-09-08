Vezneciler metro istasyonunda yangın

İlk tespitlere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı.

Vezneciler Metro istasyonunu bir anda duman kapladı. Bölgese kısa süreli panik yaşandı.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye yangına kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Metro girişindeki asansör de tedbir amaçlı bir süre kapatıldı.