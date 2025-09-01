Vira Bismillah! Balıkçılar 2025 sezonunun ilk balıklarını avladı

Gürpınar Balık Hali’ne gelen balıkçılar, avladıkları balıkları mezat usulüyle satışa sunarken, hale balık almak isteyen vatandaşlar ve satıcılar akın etti. Bu yoğunluk, sezonun ilk gününe özel olarak dikkat çekti.

Balıkçı Gökhan Yıldız, sezonla ilgili gözlemlerini şu sözlerle paylaştı:

“İlk gün biraz kısıtlı olur, ama yarın daha bol av olur. Bu sezon balıkçılık ortalama görünüyor, çok yoğun değil. Ufak balıklar ilk etapta daha fazla. Palamut bu sene çok yoğun olmayacak, orta seviyede olacak. Torik ve diğer küçük balık türleri her yıl olduğu gibi denizin doğal dengesiyle devam ediyor. Palamutu bu sene Ege’den bekliyoruz. Sardalya, istavrit, mezgit ve hamsi ise her yıl olduğu gibi çıkacak.”

Balıkçılar, sezon boyunca denizden taze balık getirmeye devam edeceklerini belirtti.