Yalova-İzmit kara yolunda zincirleme trafik kazası

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yalova-İzmit kara yolundaki köprülü kavşak oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ani fren yaptığı 34 CYH 344 plakalı otomobile, arkasından gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 77 P 4280 plakalı servis midibüsü çarptı. Kazaya, aynı yöne giden 77 BC 671, 35 PMC 64 ve 34 LY 1707 plakalı otomobiller de karıştı.

Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlardan bazılarında bulunan ve yaralanan C.B, M.A, G.M. ile F.K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yarılıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan köprü, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.