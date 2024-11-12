Kavgada marketi benzinle ateşe verdi! Muğla'daki olayda ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir marketi işleten Hakan S. (49) ile Erkan S. (47) isimli iki kardeş arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Erkan S, yanında getirdiği benzin bidonuyla market içindeki ofis ve ev olarak kullanılan odayı ateşe verdi.

Çıkan yangında Hakan S, işletmede bulunan oğulları Y.H.S. (15), Y.E.S. (23), boşandığı eşi Ö.Ş. (44), market çalışanı S.U. (24) ile Erkan S. yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşletmedeki yangın ise bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hakan S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği, Erkan S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip de olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.