Kavgada marketi benzinle ateşe verdi! Muğla'daki olayda ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde market işleten iki kardeş arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken kardeşlerden biri benzin bidonuyla market içindeki ofis ve ev olarak kullanılan odayı ateşe verdi. Çıkan yangında 1 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kavgada marketi benzinle ateşe verdi! Muğla'daki olayda ölü ve yaralılar var
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir marketi işleten Hakan S. (49) ile Erkan S. (47) isimli iki kardeş arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Erkan S, yanında getirdiği benzin bidonuyla market içindeki ofis ve ev olarak kullanılan odayı ateşe verdi.

Kavgada marketi benzinle ateşe verdi! Muğla'daki olayda ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Çıkan yangında Hakan S, işletmede bulunan oğulları Y.H.S. (15), Y.E.S. (23), boşandığı eşi Ö.Ş. (44), market çalışanı S.U. (24) ile Erkan S. yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşletmedeki yangın ise bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kavgada marketi benzinle ateşe verdi! Muğla'daki olayda ölü ve yaralılar var - Resim : 2

Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hakan S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği, Erkan S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgada marketi benzinle ateşe verdi! Muğla'daki olayda ölü ve yaralılar var - Resim : 3

Öte yandan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip de olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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