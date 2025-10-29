Yalova'da yangın! 5 katlı otel alevlere teslim oldu

Yalova'nın Termal ilçesinde 5 katlı bir otelin makine dairesinden yükselen alevler kısa sürede tüm katlara yayılırken, itfaiyenin yoğun müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü. Olay sırasında otelde hiç misafir bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yalova'da yangın! 5 katlı otel alevlere teslim oldu
Yayınlanma:

Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan bir otelde korkutan bir yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren 5 katlı otelin makine dairesinde, çıkış sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

ALEVLER BÜYÜYEREK DİĞER KATLARA SIÇRADI

Alevler, kısa bir zaman dilimi içinde büyüyerek otelin diğer katlarına da sirayet etti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin gerçekleştirdiği müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan yangın olayı sebebiyle otel binasında maddi hasar meydana geldiği gözlendi.

Ekiplerin, yangının çıkış sebebini belirlemek için başlattığı araştırmalar devam ediyor. Yangın esnasında, otelde herhangi bir müşterinin konaklamadığı bilgisine ulaşıldı. Yangın sırasında binada bulunan sadece otel personelinin güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Gebze'de çöken binanın alt katındaki eczanenin sahibi konuştuGebze'de çöken binanın alt katındaki eczanenin sahibi konuştuGündem
Fenerbahçe'de şok ayrılık kapıda: Yıldız futbolcu ara transferde gidiyorFenerbahçe'de şok ayrılık kapıda: Yıldız futbolcu ara transferde gidiyorSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

yalova yangın
Günün Manşetleri
Bakan Uraloğlu rakamlarla duyurdu 'Avrupa'nın en yoğunu'
"Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi"
Bakan Bayraktar Diyarbakır'da konuştu
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Kocaeli Gebze'de bina çöktü!
İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı!
Gazze Şeridi’ne güçlü saldırılar talimatı!
Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Gün'ü ihbar eden üvey oğlu iddialarını tek tek anlattı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği!
Meteoroloji'den son dakika alarmı! Meteoroloji'den son dakika alarmı!
Parasını bankada tutanlar dikkat Parasını bankada tutanlar dikkat
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı! 183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!
THY'den 29 Ekim'e özel dev kampanya! THY'den 29 Ekim'e özel dev kampanya!