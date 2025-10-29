Yalova'da yangın! 5 katlı otel alevlere teslim oldu
Yalova'nın Termal ilçesinde 5 katlı bir otelin makine dairesinden yükselen alevler kısa sürede tüm katlara yayılırken, itfaiyenin yoğun müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü. Olay sırasında otelde hiç misafir bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan bir otelde korkutan bir yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren 5 katlı otelin makine dairesinde, çıkış sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
ALEVLER BÜYÜYEREK DİĞER KATLARA SIÇRADI
Alevler, kısa bir zaman dilimi içinde büyüyerek otelin diğer katlarına da sirayet etti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin gerçekleştirdiği müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan yangın olayı sebebiyle otel binasında maddi hasar meydana geldiği gözlendi.
Ekiplerin, yangının çıkış sebebini belirlemek için başlattığı araştırmalar devam ediyor. Yangın esnasında, otelde herhangi bir müşterinin konaklamadığı bilgisine ulaşıldı. Yangın sırasında binada bulunan sadece otel personelinin güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı