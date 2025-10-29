Yalova'da yangın! 5 katlı otel alevlere teslim oldu

Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan bir otelde korkutan bir yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren 5 katlı otelin makine dairesinde, çıkış sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

ALEVLER BÜYÜYEREK DİĞER KATLARA SIÇRADI

Alevler, kısa bir zaman dilimi içinde büyüyerek otelin diğer katlarına da sirayet etti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin gerçekleştirdiği müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan yangın olayı sebebiyle otel binasında maddi hasar meydana geldiği gözlendi.

Ekiplerin, yangının çıkış sebebini belirlemek için başlattığı araştırmalar devam ediyor. Yangın esnasında, otelde herhangi bir müşterinin konaklamadığı bilgisine ulaşıldı. Yangın sırasında binada bulunan sadece otel personelinin güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.