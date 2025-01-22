Yangın faciasından 19 gün önce verilen rapor ortaya çıktı: İşte o rapor

lartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi de gözaltına alındı. Yangının neden çıktığına ve ihmal olup olmadığına dair de soruşturma sürüyor.

2 Ocak'taki rapor otaya çıktı 2 OCAK'TAKİ RAPOR ORTAYA ÇIKTI

TRT Haber'de yer alan itfaiyenin 2 Ocak 2025 tarihli raporunda şu ifadeler kullanıldı:

- Kartalkaya mevkii Bolu adresinde şirketiniz şahsınız tarafından açılmak istenilen 70m2 kapalı alan "Kafe restoran" faaliyet konulu iş yerinizin Müdürlüğümüz personeli tarafından yangın güvenliği yönünden yapılan incelemesi tamamlanmış olup; iş yeri içerisinde 1 adet 6 kg'lik KKT'li yangın söndürme cihazlarının mevcut olduğu, kaçak akım rölesinin mevcut olduğu, iş yerinde acil aydınlatmanın mevcut olduğu, işyeri içerisinde LPG türü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir.

"BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ'NE UYGUNDUR"

Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü raporda "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği"ne uygunluk verdi.

Ulaşılan raporda şu ifadelere yer verildi: