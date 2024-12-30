Yanlış durakta indi, hayatını kaybetti! Aydın'da ilginç ölüm

Aydın'ın Germencik ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Aydın-İzmir kara yolu Alangüllü Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, yolcu minibüsünden inen Hatice Çakmak'a yolun karşısına geçmeye çalışırken A.K. yönetimindeki 09 AOJ 643 plakalı kamyonet çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hatice Çakmak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü A.K, gözaltına alındı.

Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Hatice Çakmak'ın akrabasını ziyaret için Kuşadası'na gittiği, dönüşte yolcu minibüsünden yanlışlıkla Alangüllü Mahallesi'nde indiği, kazanın da tekrar dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek istediği esnada meydana geldiği öğrenildi.