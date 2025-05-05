Yarın bu ilçelerde uzun süreli elektrik kesintisi olacak: 6 Mayıs elektrik kesintileri

Kesintiler, belirli saat aralıklarında ve mahallelerde uygulanacaktır. İşte ilçe ilçe detaylı kesinti bilgileri:

Avrupa Yakası – BEDAŞ Sorumluluğundaki Kesintiler

Bağcılar

Mahmutbey Mahallesi:

Dilmenler Sokak, 2509. Sokak, 2536. Sokak

Saatler: 09:00 – 17:00

Neden: Kapsamlı Trafo Merkezi (TM) Bakımı

Bağlar Mahallesi:

20. Sokak, Osman Paşa Sokak

Saatler: 09:00 – 17:00

Neden: Kapsamlı TM Bakımı

Kemalpaşa Mahallesi:

1966., 1969., 1970., 1978., 1981., 1984., Yanyol Sokaklar

Saatler: 09:00 – 17:00

Neden: Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri:

614., 616., 586. Sokaklar

Saatler: 13:30 – 15:00

Neden: Abone/Şube BağlantısıBatman Rehber Gazetesi+1Diriliş Postası+1Diriliş Postası

Arnavutköy

Hacımışlı Mahallesi:

Osmanlı Sokak

Saatler: 10:00 – 15:00

Neden: Kapsamlı TM Bakımı



Anadolu Yakası – AYEDAŞ Sorumluluğundaki Kesintiler

AYEDAŞ, 6 Mayıs Salı günü Anadolu Yakası'nda 10 ilçede elektrik kesintisi uygulayacaktır. Ancak, spesifik mahalle ve saat bilgileri henüz paylaşılmamıştır.