Yarın bu ilçelerde uzun süreli elektrik kesintisi olacak: 6 Mayıs elektrik kesintileri

İstanbul'da 6 Mayıs 2025 Salı günü, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yarın bu ilçelerde uzun süreli elektrik kesintisi olacak: 6 Mayıs elektrik kesintileri
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Kesintiler, belirli saat aralıklarında ve mahallelerde uygulanacaktır. İşte ilçe ilçe detaylı kesinti bilgileri:

Avrupa Yakası – BEDAŞ Sorumluluğundaki Kesintiler

Bağcılar
Mahmutbey Mahallesi:

Dilmenler Sokak, 2509. Sokak, 2536. Sokak
Saatler: 09:00 – 17:00
Neden: Kapsamlı Trafo Merkezi (TM) Bakımı
Bağlar Mahallesi:

20. Sokak, Osman Paşa Sokak
Saatler: 09:00 – 17:00
Neden: Kapsamlı TM Bakımı
Kemalpaşa Mahallesi:

1966., 1969., 1970., 1978., 1981., 1984., Yanyol Sokaklar
Saatler: 09:00 – 17:00
Neden: Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri:

614., 616., 586. Sokaklar
Saatler: 13:30 – 15:00
Neden: Abone/Şube BağlantısıBatman Rehber Gazetesi+1Diriliş Postası+1Diriliş Postası

Arnavutköy
Hacımışlı Mahallesi:

Osmanlı Sokak
Saatler: 10:00 – 15:00
Neden: Kapsamlı TM Bakımı

Anadolu Yakası – AYEDAŞ Sorumluluğundaki Kesintiler

AYEDAŞ, 6 Mayıs Salı günü Anadolu Yakası'nda 10 ilçede elektrik kesintisi uygulayacaktır. Ancak, spesifik mahalle ve saat bilgileri henüz paylaşılmamıştır.

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