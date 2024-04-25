Yarın bu yollar kapalı olacak!

Muğla ve İzmir'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda heyecan devam ediyor. İşte yarın kapalı olacak olan yollar...

Yarın bu yollar kapalı olacak!
Editör: Yağmur Biçen
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25 Nisan Perşembe günü Bodrum Belediyesi’nden saat 11.45’te başlayacak olan  Bodrum-Kuşadası parkuru, Kuşadası Marina’da sona erecek.


59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk beşinci olan Bodrum-Kuşadası etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar ve saat aralıkları şu şekilde:

-Bodrum belediye meydanı,
-Cevat Şakir Caddesi,
-Atatürk Caddesi,
-Mümtaz Ataman Caddesi,
-Bodrum Milas Karayoluna gidiş istikameti,
-Yokuşbaşı mevkii D300 devlet karayolu katılımı Bodrum Milas İstikameti 10.15' de
-Koru mevkii sola dönüş Didim yoluna Milas istikametinden Bodrum istikametine 11.40' da
-Koru mevkii sola dönüş kavşağından Kızılağaç Gürçamlar Kazıklı istikametinde Aydın il sınırına kadar 11.40' da yol trafiğe kapatılacaktır.

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