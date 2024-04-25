Yarın bu yollar kapalı olacak!

25 Nisan Perşembe günü Bodrum Belediyesi’nden saat 11.45’te başlayacak olan Bodrum-Kuşadası parkuru, Kuşadası Marina’da sona erecek.



59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk beşinci olan Bodrum-Kuşadası etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar ve saat aralıkları şu şekilde:

-Bodrum belediye meydanı,

-Cevat Şakir Caddesi,

-Atatürk Caddesi,

-Mümtaz Ataman Caddesi,

-Bodrum Milas Karayoluna gidiş istikameti,

-Yokuşbaşı mevkii D300 devlet karayolu katılımı Bodrum Milas İstikameti 10.15' de

-Koru mevkii sola dönüş Didim yoluna Milas istikametinden Bodrum istikametine 11.40' da

-Koru mevkii sola dönüş kavşağından Kızılağaç Gürçamlar Kazıklı istikametinde Aydın il sınırına kadar 11.40' da yol trafiğe kapatılacaktır.