Yarın bu yollar kapalı olacak!
Muğla ve İzmir'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda heyecan devam ediyor. İşte yarın kapalı olacak olan yollar...
25 Nisan Perşembe günü Bodrum Belediyesi’nden saat 11.45’te başlayacak olan Bodrum-Kuşadası parkuru, Kuşadası Marina’da sona erecek.
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk beşinci olan Bodrum-Kuşadası etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar ve saat aralıkları şu şekilde:
-Bodrum belediye meydanı,
-Cevat Şakir Caddesi,
-Atatürk Caddesi,
-Mümtaz Ataman Caddesi,
-Bodrum Milas Karayoluna gidiş istikameti,
-Yokuşbaşı mevkii D300 devlet karayolu katılımı Bodrum Milas İstikameti 10.15' de
-Koru mevkii sola dönüş Didim yoluna Milas istikametinden Bodrum istikametine 11.40' da
-Koru mevkii sola dönüş kavşağından Kızılağaç Gürçamlar Kazıklı istikametinde Aydın il sınırına kadar 11.40' da yol trafiğe kapatılacaktır.
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