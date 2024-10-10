Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalandılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalandılar
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Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, 8'i çocuk 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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