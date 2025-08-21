Yasak avın bedeli ağır oldu: Bir keçi avı, yarım milyondan fazlaya patladı!

Kars’ın Kağızman ilçesinde yasa dışı şekilde yaban keçisi avlayan bir kişiye, 650 bin lira tazminat ve 8 bin 257 lira idari para cezası olmak üzere toplam 658 bin 257 TL ceza uygulandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ve İstihbarat Timlerinin yürüttüğü adli soruşturma kapsamında, Kağızman ilçesi sınırları içerisinde bir kişinin yaban keçisi avladığı tespit edildi. Bilgi üzerine hızla operasyon başlatan jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

REKOR CEZA: 658 BİN 257 TL

Gözaltına alınan kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçu kapsamında cezai işlem uygulandı.

8.257 TL idari para cezası
650.000 TL tazminat bedeli

Kars Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İl Jandarma Komutanlığımızca, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir.”

Toplamda 658.257 TL para cezası kesildi. Bu ceza, yaban hayatını koruma kapsamında bugüne kadar verilen en yüksek cezalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

