Yavru Vatan'dan depremzedelere destek

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Anavatan Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla Başbakanlık öncülüğünde, Kuzey Kıbrıs’taki 42 oda, birlik, federasyon ve dernek tarafından oluşturulan ‘Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun inşa edeceği konteyner kent için iş ve siyaset dünyasının öncü isimleri bir araya geliyor” denildi. Kampanyanın, KKTC’nin ulusal kanalı BRT’de bu akşam yerel saatle 19.30’da özel bir canlı yayınla yapılacağı belirtildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in de katılacağı bu özel yayına ayrıca Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Esnaf ve Zanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç’ın da yer aldığı toplam 42 sivil toplum örgütünün başkanları katılacak.