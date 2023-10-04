Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Ceza Yağdı

İstanbul'da trafik ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesti. Dronla yapılan çalışmada toplam 3 sürücüye 5 bin 937 lira para ceza kesildi.

Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Ceza Yağdı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafik denetimi gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetim noktasını, Söğütlüçeşme Caddesi'nde oluşturdu.

3 Sürücüye Ceza Yağdı!

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimde dron da kullanıldı. Yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler dronla tespit edildi.

Birçok araçın denetlendiği uygulamada, yayalara öncelik vermeyen 3 sürücüye ceza kesildi. Sürücülere toplamda kesilen ceza miktarı, 5 bin 937 lira oldu.

Denetim sırasında ceza yazılan bir sürücü, "Ben yayayı gördüm ama yaya beni görmedi. Yayanın geçiş üstünlüğü varsa benim de var." diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi.

Kış Hastalıklarından Koruyan Osmanlı Mucizesi! Salep İçmenin Vücuda Faydaları!Kış Hastalıklarından Koruyan Osmanlı Mucizesi! Salep İçmenin Vücuda Faydaları!Sağlık
# Trafik # istanbul # kadıköy
Çok Okunanlar
AFAD'a göre son 24 saatte 95 deprem oldu! İşte son depremler...
AFAD'a göre son 24 saatte 95 deprem oldu! İşte son depremler...
Elektrik Saatlerce Kesilecek
Elektrik Saatlerce Kesilecek
En Çok Hangi İlde Boşanma Yaşanıyor!
En Çok Hangi İlde Boşanma Yaşanıyor!
Altın fiyatlarında son durum... İşte 4 Ekim altın fiyatları...
Altın fiyatlarında son durum... İşte 4 Ekim altın fiyatları...
Galatasaray Bayern Münih Maçı Ne Zaman?
Galatasaray Bayern Münih Maçı Ne Zaman?
Öne Çıkanlar Galatasaray Manchester United'ı Deplasmanda 3-2 Mağlup Etti! Cem Zeren'in Yorumuyla! Galatasaray Manchester United'ı Deplasmanda 3-2 Mağlup Etti! Cem Zeren'in Yorumuyla! İngilizler Yine Zehir Zıkkım İçirmişler! İngilizler Yine Zehir Zıkkım İçirmişler!