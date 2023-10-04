Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Ceza Yağdı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafik denetimi gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetim noktasını, Söğütlüçeşme Caddesi'nde oluşturdu.

3 Sürücüye Ceza Yağdı!

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimde dron da kullanıldı. Yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler dronla tespit edildi.

Birçok araçın denetlendiği uygulamada, yayalara öncelik vermeyen 3 sürücüye ceza kesildi. Sürücülere toplamda kesilen ceza miktarı, 5 bin 937 lira oldu.

Denetim sırasında ceza yazılan bir sürücü, "Ben yayayı gördüm ama yaya beni görmedi. Yayanın geçiş üstünlüğü varsa benim de var." diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi.