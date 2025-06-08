Yayla pikniği kabusa döndü: Ailesiyle otururken yılan ısırdı!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşanan olay adeta kabusu yaşattı. Yaz sıcaklarını fırsat bilip doğaya çıkan bir ailenin pikniği, aniden ortaya çıkan yılan yüzünden korku dolu anlara sahne oldu. Seydişehir’e bağlı Susuz Yaylası’na ailesiyle birlikte pikniğe giden Hacı Mert, oturdukları sırada hiç beklemediği bir anda bir yılan tarafından ayağından ısırıldı.

Olayın ardından panik yaşayan ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, Hacı Mert’e ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mert’in sağlık durumu kontrol altına alındı.

Hastanede yapılan kontrollerde yılan ısırığının ciddi sonuçlara yol açmadığı belirlendi. Ancak doktorlar, zehirli olma ihtimaline karşı Hacı Mert’i tedbir amaçlı olarak müşahede altına aldı. Yetkililer, hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.