Yaylaya yıldırım düştü! 200 koyun telef oldu
Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki Kanikasık yaylasında yıldırım çarpması sonucu büyük çapta hayvan kaybı yaşandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü olay yerinde inceleme başlattı.
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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışın etkili olduğu Kanikasık yaylasında, Çemişgezek ilçesinden gelen küçükbaş üreticisi Mürsel Bulut’a ait sürü yıldırımın hedefi oldu.
Yıldırım düşmesi sonucu 200 koyun olay yerinde telef oldu.
Olayın ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaylaya gelerek inceleme yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda net zararın tespiti için çalışmalar başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı